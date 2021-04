Vaccinazioni Covid: per chi non è stato chiamato o non si è prenotato può farlo ora grazie al Comune di Rho.

Molti i cittadini over 80 che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale contro il Coronavirus o che non sono ancora state contattate per essere sottoposti al vaccino. Per questo motivo il Comune informa che queste persone possono chiamare il call center del Comune al numero 02. 93332777 oppure inviare una mail a unitaoperativa.anziani@comune.rho.mi.it, a cui lasciare i propri dati che saranno trasmessi alla Asst per la somministrazione della prima dose. Questo procedimento va fatto entro oggi, venerdì 9 aprile.