Vaccinazione antinfluenzale a Legnano: ecco come

Vaccinazione antinfluenzale, ecco come avverrà a Legnano.

Vaccinazione antinfluenzale dalla seconda metà di novembre

Dalla seconda metà di novembre, gli adulti con patologia cronica e gli over 65 saranno vaccinati dai medici di medicina generale. Di questi ultimi, una parte effettuerà le vaccinazioni nel proprio ambulatorio (le indicazioni si trovano presso i rispettivi ambulatori); una parte negli ambulatori resi disponibili dall’Asst Ovest Milanese al vecchio ospedale cittadino. Le indicazioni per le prenotazioni e le informazioni sulle modalità e gli orari di accesso saranno forniti al più presto sul sito dell’Azienda socio sanitaria territoriale (http://www.asst-ovestmi.it/home), portale che l’Amministrazione comunale invita a consultare frequentemente, per avere gli aggiornamenti necessari.

Informazioni utili sono reperibili anche sul sito della Regione Lombardia e su quello dell’Ats. Il Centro Prelievi dell’ospedale nuovo di Legnano garantirà una seduta vaccinale di sabato, previo appuntamento da effettuarsi al call center regionale, in data che verrà indicatasul sito web asst-ovestmi.it.

Vaccino spay per i bimbi tra i 2 e i 6 anni

Dopo la fine di novembre, in relazione alla disponibilità di vaccino, l’antinfluenzale sarà offerta alla popolazione di età compresa tra 60 e 65 anni, alle altre categorie comprese nell’offerta gratuita e in co-pagamento, secondo indicazioni che verranno fornite più avanti.

I bambini di età compresa fra 6 mesi e 2 anni riceveranno due dosi di vaccino e dalla prima settimana di novembre saranno vaccinati secondo le indicazioni che verranno indicate sul sito asst-ovestmi.it.

I bambini di età compresa fra 2 e 6 anni riceveranno il vaccino spray (https://www.ats milano.it/portale/Portals/0/Notizie/Antinfluenzale%202020-2021/Bambini.pdf) dopo la metà di novembre, secondo le modalità che saranno comunicate dai pediatri curanti. Le modalità per avere il vaccino saranno consultabili sul sito web asst-ovestmi.it.

Le donne in gravidanza riceveranno informazioni su come prenotare e dove effettuare la vaccinazione sul sito asst-ovestmi.it.

Gli operatori sanitari e socio-sanitari, come negli anni passati, effettueranno le vaccinazioni antinfluenzali nel proprio luogo di lavoro.

