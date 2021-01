Vaccinati contro il Covid anche i soccorritori dell’Altomilanese FOTO

Vaccinati contro il Covid anche i soccorritori dell’Altomilanese: nel weekend hanno ricevuto la loro prima dose anche i membri della Croce Rossa di Legnano e Croce Azzurra di Buscate.

Vaccinazione anti-Covid anche per i soccorritori dell’Asst Ovest Milanese all’ospedale di Legnano. Sabato 16 e domenica 17 gennaio 2020, in fila si sono visti, tra gli altri, anche gli “angeli custodi” della Croce Rossa di Legnano e Parabiago e quelli della Croce Azzurra di Buscate.

Ognuno ha atteso pazientemente, e ordinatamente il proprio turno, poi il momento emozionante della somministrazione della prima dose del vaccino. In totale sono stati 1400 i soccorritori a ricevere il vaccino, dal 6 febbraio è prevista la seconda dose.

L’Asst Ovest Milanese, la scorsa settimana, ha terminato la prima vaccinazione su tutto il personale, sono poi stati vaccinati i medici di base. A seguire ospiti e personale della Rsa.

