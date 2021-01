Vaccinata il Consigliere Silvia Valsecchi, il sindaco: “Grazie di cuore per il tuo gesto esemplare”

Giuseppe Pignatiello, sindaco di Castano Primo, ha espresso il suo ringraziamento al Consigliere comunale Silvia Valsecchi, Dirigente Medico del reparto di Rianimazione e Cardionestesia dell’Ospedale Maggiore di Novara, per “il gesto esemplare” di essersi vaccinata contro il Covid-19.

“Con orgoglio condivido con voi questa importante notizia.

Oggi la nostra Consigliere comunale Silvia Valsecchi, Dirigente Medico del reparto di Rianimazione e Cardionestesia dell’Ospedale Maggiore di Novara, si è sottoposta alla vaccinazione anti Covid-19.

Anche Silvia ha deciso di prendere parte a questa iniziativa storica insieme a tutto il personale sanitario d’Italia, impegnato in trincea contro la Panedmia.

La Campagna di Vaccinazione Anti Covid-19 rappresenta davvero la via d’uscita che stavamo aspettando per vedere finalmente la luce in fondo al tunnel.

Il Vaccino è il nuovo inizio e la rinascita per chiudere presto la battaglia contro il Coronavirus, rappresenta una nuova speranza dopo questi mesi tremendamente difficili.

Grazie di cuore Silvia per il tuo gesto esemplare, e ringrazio infinitamente tutto il personale sanitario che sta ricevendo le prime dosi dei Vaccini!”