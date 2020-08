Vacanze di Ferragosto anche per la raccolta rifiuti: possibili cambiamenti

Vacanze di Ferragosto anche per la raccolta rifiuti

Si avvicina la pausa di Ferragosto e, come ogni anno, il servizio domiciliare di raccolta potrà subire, proprio per via della festività in questione, dei cambiamenti momentanei.

Nel Legnanese

A Legnano, Canegrate e Parabiago, sabato 15 agosto gli addetti non saranno operativi: ciò significa che tutti i servizi previsti per quella giornata slitteranno a lunedì 17 agosto, quando l’attività si estenderà anche alle ore pomeridiane, in modo con consentire la rimozione dei rifiuti del sabato e di quelli già calendarizzati per il lunedì.

A San Giorgio su Legnano e Turbigo i servizi di raccolta previsti per la giornata di sabato 15 agosto saranno anticipati a venerdì 14: a San Giorgio gli addetti passeranno per la raccolta dell’umido, dei rifiuti indifferenziati e del vetro (rifiuto, quest’ultimo, che di norma viene già raccolto il venerdì); mentre a Turbigo venerdì 14 gli operatori passeranno per la raccolta dell’umido e dei rifiuti indifferenziati, insieme a quella di carta e plastica già prevista in calendario per la giornata di venerdì.

Ad Arconate, Buscate, Dairago, Magnago, Robecchetto con Induno e Villa Cortese la festività di Ferragosto non comporterà variazioni in calendario, in quanto in tali Comuni non è previsto alcun servizio nella giornata di sabato.

Nel Magentino

Il problema non si pone per Boffalora sopra Ticino, Cuggiono e Ossona, perché il sabato in tali Comuni non sono previste raccolte.

A Magenta, dove il sabato vengono tradizionalmente raccolti umido, vetro, carta, plastica e rifiuti indifferenziati, gli addetti anticiperanno tutti i servizi a venerdì 14 agosto.

Lo stesso vale per il Comune di Marcallo con Casone, dove la raccolta del sabato di umido e rifiuti indifferenziati sarà anticipata, appunto, a venerdì 14.

Nella giornata di Ferragosto le piattaforme ecologiche di tutti i 17 Comuni gestiti da ALA resteranno chiuse.

TORNA ALLA HOME