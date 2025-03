Va sotto casa dell'ex e fa una scenata di gelosia: donna finisce in ospedale

Va sotto casa dell'ex e fa una sceneggiata di gelosia: donna in ospedale. E' successo a Canegrate.

Scenata di gelosia sotto casa dell'ex

Una lite per gelosia ha tenuto col fiato sospeso l'intera zona. E' quanto successo la sera di ieri, martedì 25 marzo 2025, a Canegrate. Erano circa le 19.50 quando una donna, 39enne di Desio, è arrivata sotto l'abitazione del suo ex fidanzato, in Piazza Unità d'Italia. I due hanno iniziato a litigare, poi la donna ha dato in escandescenza per attirare l'attenzione, arrivando anche a buttarsi per terra.

L'intervento

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Carabinieri della Compagnia di Legnano insieme all'ambulanza del 118. La donna, così come confermato da alcuni testimoni, si era buttata a terra da solo e nessuno aveva riportato delle ferite. E' stata comunque portata alla Mater Domini di Castellanza in codice verde per via dello stato di agitazione in cui si trovava.