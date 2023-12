Va in commissariato e cerca di fare il furbo: arrestato

Va in commissariato, cerca di fare il furbo e viene arrestato: è successo a Legnano quando un albanese diceva di essere ospite da una persona ma aveva una pena e un'espulsione da scontare.

Va in commissariato, fa il furbo e viene arrestato

Si era presentato all'Ufficio denunce del commissariato della Polizia di Stato di Legnano perchè voleva mettere nero su bianco il fatto di essere ospite in casa di un conoscente. Pensava che i poliziotti non scoprissero cosa c'era a suo carico ma, ovviamente, non è andata così. Protagonista della storia un 29enne albanese che si è presentato agli uffici per effettuare la dichiarazione di ospitalità, provvedimento necessario per attestare la regolarità sul territorio.

Le scoperte sul suo conto e l'arresto

Gli agenti, come sempre, hanno provveduto a controlli sul nominativo e verificando che, sul conto dell'uomo, non vi fossero provvedimenti pendenti e altro ancora. E qui sono arrivate le sorprese: nei confronti del 39enne risultava un provvedimento di carcerazione con sospensione (il legale aveva chiesto l'affidamento in prova ai servizi sociali) per una pena di 1 anno e 9 mesi per false attestazioni. Ma non solo: il soggetto era senza permesso di soggiorno e anche colpito da un provvedimento di espulsione nel 2019. Per lui è scattato l'arresto.