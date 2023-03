Va contromano davanti al municipio: beccato dalla Polizia locale

Va contromano davanti al municipio di Canegrate: automobilista multato dalla Polizia locale.

Contromano davanti al municipio, finisce nei guai

Da qualche giorno, al mattino, lo vedevano sfrecciare lungo via Manzoni di Canegrate, contromano, impegnato a sorpassare le auto in fila finendo contromano. Tutto davanti al municipio. Ma non aveva fatto i conti coi cittadini che hanno segnalato il tutto alla Polizia locale e agli agenti che l'hanno colto sul fatto. E' quanto accaduto in paese in questi giorni. L’uomo, un 30enne di Parabiago, era stato visto al volante della sua auto in queste pericolose manovre. La Polizia locale, venuta a conoscenza di quello che stava accadendo, è riuscita a bloccarlo. Per l'uomo sanzione e sospensione della patente.

Ragazzo inseguito in motorino, altra multa

In paese è avvenuto anche un altro fatto, nella zona del Gigante, hanno notato un giovane in motorino. A insospettire subito la Polizia locale sono state le condizioni del motociclo che, ad esempio, era senza specchietto. Chiedendo al conducente di fermarsi per un controllo, ecco che quest’ultimo ha invece accelerato. Ne è nato così un inseguimento che ha visto il motorino sfrecciare fino a Parabiago quando gli agenti sono riusciti a fermarlo: il guidatore del motociclo era un 35enne di Villa Cortese. La patente era sospesa. Oltre alla multa, per lui arriverà anche la denuncia per resistenza.