Va a trovare l'anziana madre e trova la truffatrice in casa e la fa arrestare

Va a trovare l'anziana madre e trova la truffatrice in casa che stava raggirando la donna: la malvivente è stata arrestata dai Carabinieri a Busto Garolfo.

Va a trovare la madre e trova la truffatrice

Era andato a far visita all'anziana madre, nella casa dove la donna abita, a Busto Garolfo. Una visita non prevista ma che gli ha permesso di cogliere sul fatto una truffatrice. E' quant successo mercoledì in un'abitazione di Busto Garolfo. Erano circa le 12 quando l'uomo ha suonato alla porta della madre, per portarle un saluto, di sorpresa. Ma quando è entrato nel soggiorno si è accorto subito che c'era qualcosa che non andava: al tavolo, in salotto, vi era una donna, 44enne della provincia di Napoli, che stava cercando di far cadere l'anziana donna, 80 anni, nella sua trappola.

La tattica dei truffatori

L'anziana, poco prima, era stata chiamata sul telefono di casa da un uomo che si era spacciato per un maresciallo dei Carabinieri, che le ha detto come il figlio avesse avuto un incidente: per la precisione aveva investito un pedono, uccidendolo. Il finto militare, sempre durante la telefonata, ha detto che il figlio era trattenuto in caserma e serviva una cauzione per farlo tornare a casa. Poi è stata la volta di un altro uomo che ha detto essere un avvocato che stava seguendo il caso e che avrebbe mandato a casa dell'anziana una sua collaboratrice a prendere la cauzione.

La malvivente colta sul fatto

La donna al tavola era infatti la complice del finto avvocato e del finto maresciallo, passata proprio per prendere la finta cauzione. L'anziana aveva già preparato soldi in contanti e monili in oro da consegnare. Il figlio della donna, capito subito quello che stava succedendo, ha così allertato il 112 e sul posto è arrivata una pattuglia dei Carabinieri che ha bloccato la truffatrice: che è stata arrestata per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana. In direttissima l'arresto è stato convalidato e verso la 44enne (incensurata) è stato emesso il divieto di dimora in Lombardia e l'obbligo di firma nel suo paese di residenza. E le indagini dei militari proseguono.