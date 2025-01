Va a scuola ubriaco a trovare i suoi ex professori, intervengono i Carabinieri

Carabinieri a scuola a Inveruno per contenere un ex studente un po' troppo su di giri.

Si presenta al Marcora ubriaco per fare visita agli ex professori

Attimi di concitazione nella mattinata di ieri, giovedì 23 gennaio, all'istituto superiore Marcora. L'allarme è scattato quando un ex studente si è presentato a scuola per fare visita ai suoi ex professori. Peccato che il giovane sia apparso subito visibilmente alterato, verosimilmente per aver alzato troppo il gomito.

Il giovane era incontenibile ed è stato necessario chiamare i Carabinieri

Docenti e personale scolastico hanno cercato di contenerlo, ma il giovane era molto agitato e in alcuni momenti ha avuto conflitti verbali con i presenti. Nessun gesto di violenza da parte sua, né danni a oggetti o alla struttura, ma contenerlo era tutt'altro che facile e considerato che la sua presenza era elemento di disturbo nella scuola sono stati chiamati i Carabinieri.

L'ex studente è uscito da scuola con i militari senza opporre resistenza

All'arrivo degli uomini dell'Arma, il giovane non ha opposto resistenza ed è uscito dall'istituto accompagnato dai Carabinieri.