Va a pescare perché in casa si annoia: denunciato

Una delle ultime scuse fornite ai Carabinieri del Comando provinciale di Milano per aver abbandonato la propria abitazione, forse non la più originale ma sicuramente singolare, è stata fornita stamattina alle 9.30 in zona Darsena, dove un italiano di 37 anni è stato denunciato perché sorpreso a pescare. Ai militari ha riferito di aver lasciato la propria abitazione perché in casa si stava annoiando.

Ieri sera poco prima delle 22 in via Giacosa è stato invece denunciato un cittadino egiziano sorpreso su una panchina… impegnato a fare una videochiamata con la fidanzata.

Alle 2 di notte i militari hanno poi fermato un’auto in via Silva, la persona a bordo ha ammesso candidamente che stava facendo ritorno a casa dopo aver passato la serata con un’amica. Per l’uomo è scattata la denuncia.

Centinaia le persone denunciate a Milano e Provincia

A mercoledì le persone denunciate erano 292, tutte per violazione della norma in base all’articolo n. 650 del Codice penale (mancata osservanza dei provvedimenti dell’Autorità). Per falsa attestazione o falsa dichiarazione a Pubblico ufficiale e false dichiarazioni sull’identità o u qualità personali proprie o di altri sono stati denunciati in 14. Sono 4329 gli esercizi pubblici controllati e sei i gestori denunciati. Tre le attività che sono state sospese. Poi i controlli sono continuati e altre decine di persone sono state denunciate, a Milano e nell’hinterland.

Come hanno avuto modo di rimarcare ripetutamente il governatore della Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Beppe Sala, in giro ci sono ancora troppe persone e gli episodi di stanotte e stamattina lo stanno a testimoniare. Ora per i controlli è arrivato a dar man forte anche l’esercito, ma ci vorrebbe anche un po’ più di senso civico. L’imperativo, ricordiamo, è stare a casa!

