Il V-Red ripristinato al semaforo di via Madonna del Salvatore a Vittuone sta mietendo parecchie vittime. Sono infatti circa 200 i multati in due mesi scarsi dalla riattivazione, avvenuta all’inizio di marzo, dell’impianto che multa chi passa col rosso.

V-Red a Vittuone: è boom di multe

Addirittura qualche cittadino si è visto notificare più di dieci sanzioni. «Sul passaggio col semaforo rosso non ci sono giustificazioni che tengono – ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza Angelo Poles – Con la telecamera abbiamo visto camion passare ad alta velocità, col rischio concreto di causare gravi incidenti».

Ora attenzione anche ai divieti di sosta

Poles ha annunciato che a breve verranno intensificati i controlli anche per le «piccole» infrazioni, come ad esempio i divieti di sosta: «Finora con la nostra Polizia Locale siamo stati tolleranti, ma adesso andremo a intervenire su alcune situazioni non corrette che si trascinano da tempo».