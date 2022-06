Ustionata al volto mentre lavora: 50enne in ospedale

Una donna di 50anni è rimasta ustionata al volto in un'azienda di Morimondo oggi, 27 giugno 2022: la donna è stata trasportata in ospedale.

Ustionata al volto: 50enne in ospedale

Incidente sul lavoro questa mattina intorno alle 11 in un'azienda di Morimondo lungo la Sp 183: la donna ha subito delle ustioni al volto e agli arti superiori per cause ancora da chiarire. Sul posto è arrivata un'ambulanza e l'automedica oltre ai tecnici di Ats e la Polizia Locale.

La donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Matteo di Pavia.