“Usate i cestini solo per rifiuti da passeggio”

I cestini stradali devono essere utilizzati esclusivamente per i rifiuti da passeggio. È quanto rileva ASM, l’Azienda Speciale Multiservizi del Magentino, che rivolge un appello ai cittadini dei Comuni soci, dove direttamente o tramite la partecipata AEMME Linea Ambiente (ALA), si occupa del servizio di igiene urbana.

Continuano a verificarsi casi di uso improprio dei cestini, in cui vengono inseriti (o lasciati nelle immediate vicinanze) rifiuti di ogni sorta, a scapito dell’igiene e del decoro delle aree pubbliche.

“A fronte della situazione critica legata all’emergenza sanitaria e ad una conseguente e necessaria riorganizzazione anche del lavoro dei nostri operatori, per ridurre al minimo i rischi di contagio da Covid-19, non sempre sarà possibile intervenire tempestivamente per rimediare all’uso improprio dei cestini. Ecco perché, a maggiore ragione, ancora una volta ci appelliamo al senso civico dei cittadini, affinché i cestini stradali vengano correttamente utilizzati soltanto per conferire i piccoli rifiuti “da passeggio”, come carte di caramelle, pacchetti di sigarette o bottigliette. Depositare i rifiuti (domestici e non) nei pressi dei cestini è equiparato all’abbandono di rifiuti, quindi ad è un reato e, come tale, è sanzionabile”.