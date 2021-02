Paura ma nessuna grave conseguenza per un 74enne che, lunedì 8 febbraio, è stato urtato da un’auto a Corbetta. Poco dopo le 9.30 è scattata la chiamata all’Areu (Agenzia di emergenza urgenza regionale) per un incidente in largo Donatori di Sangue, in prossimità del Centro prelievi e a pochi passi dalla biblioteca comunale.

Urtato da un’auto finisce in ospedale

Sul posto è stata inviata in codice giallo un’ambulanza della Croce Bianca e, a supporto, una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi del caso. Dopo le prime cure prestate, l’uomo è stato condotto in codice verde al vicino ospedale Fornaroli: per lui qualche contusione e trauma, anche se saranno i medici ad accertare le conseguenze.

I fatti

Secondo la primissima ricostruzione degli agenti, l’uomo è stato urtato: da lì la caduta e il necessario intervento dei soccorritori. Le condizioni dell’anziano non destano preoccupazioni.