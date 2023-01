Urtata da un'auto mentre è in bici, 71enne all'ospedale

Paura a Magnago nella mattinata di oggi, venerdì 27 gennaio 2023, per una ciclista finita a terra dopo essere stata urtata da un'auto.

Urtata da un'auto in via Mameli: 71enne soccorsa da ambulanza e automedica

L'incidente si è verificato intorno alle 10.45 in via Mameli. La donna, 71 anni, residente a Vanzaghello, stava pedalando in sella alla sua bicicletta quando è stata urtata lateralmente da un'auto, ed è rovinata a terra. Scattato l'allarme, l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce azzurra di Buscate, intervenuta in codice rosso, e l'automedica.

La donna è stata accompagnata all'ospedale di Legnano in codice giallo

Fortunatamente, le condizioni della 71enne si sono rivelate meno preoccupanti del previsto: la donna è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano in codice giallo con una lieve ferita in zona occipitale.