Urta un'altra auto e si ribalta alla rotonda

Spettacolare incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, questa mattina a Parabiago: un uomo di 57 anni si è ribaltato con la propria macchina dopo averne urtata un'altra.

Si ribalta alla rotonda

L'incidente è avvenuto questa mattina, 29 agosto, lungo la via Unione a Parabiago: protagonista un uomo di 57 e suo malgrado anche una ragazza di 28. Per cause ancora da chiarire l'uomo avrebbe urtato l'auto della giovane e si è ribaltato sopra la rotonda presente: sul posto oltre alle ambulanze sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Legnano per aiutare il conducente ad uscire dal mezzo rimasto a "testa" in giù.

Entrambi sono stati soccorsi sul posto: l'uomo è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Legnano.