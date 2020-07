Urta un’auto nel parcheggio, la seconda vettura si muove e investe un’anziana

Urta un’auto nel parcheggio, l’altra vettura si muove e investe una donna di 74 anni: momenti di paura in viale Sabotino a Legnano.

Urta un’auto nel parcheggio, l’altra vettura finisce contro una donna

La dinamica dell’incidente è stata ai limiti dell’incredibile. Una donna era salita a bordo della sua auto in un parcheggio di viale Sabotino. Ha messo in moto e fatto manovra per uscire. Solo che ha urtato un’altra vettura che si trovava posteggiata. Ma questa seconda auto, sulla quale non vi era nessuno, ha iniziato a muoversi e ha investito una 74enne che si trovava a poca distanza. E’ quanto accaduto nella mattinata di oggi, domenica 5 luglio 2020, in via Sabotino. Erano da poco passate le 10.30 quando si è registrato il sinistro.

Le condizioni della donna investita sembravano molto gravi. Per questo sono arrivate sul posto, in codice rosso, l’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e l’automedica dell’ospedale oltre ai Carabinieri della Compagnia di Legnano e la Polizia Locale.

L’anziana ha ricevuto le prime cure, poi è stata caricata sull’ambulanza e portata all’ospedale di Legnano in codice giallo.

