Urina sul monumento alla Resistenza: multato

Urina sul monumento alla Resistenza in piazza Mazzini a Castano Primo: gli agenti della Polizia Locale lo sanzionano.

Urina sul monumento alla Resistenza in piazza

Oggi pomeriggio, lunedì 4 gennaio 2021, gli agenti della Polizia Locale di Castano Primo sono stati allertati da alcuni cittadini per la presenza di un uomo che stava urinando sul monumento alla Resistenza in piazza Mazzini. I poliziotti locali, intervenuti immediatamente, hanno fermato un uomo, pakistano classe 1984, domiciliato a Turbigo. L’uomo, continuando ad avvicinarsi agli agenti senza tenere la mascherina, non ha però voluto fornire indicazioni sulla sua identità.

La multa

L’uomo è così stato accompagnato al Comando di Polizia Locale, dove gli agenti hanno scoperto che c’era una nota di rintraccio per notifica atti giudiziari in quanto risultava indagato in un altro procedimento penale e nel frattempo si era reso irreperibile. Così l’uomo è stato multato per circa mille euro per violazione delle prescrizioni anti Covid, per ubriachezza molesta e per aver urinato sul monumento. Oltre a ciò gli sono stati notificati gli atti e gli agenti hanno proceduto alla richiesta del foglio di via.

