Urina davanti a tutti e poi insegue una ragazza mostrandole i genitali: denunciato alla Stazione F.S. “Rho-Fiera”: denunciato e avviato il procedimento del Foglio di via obbligatorio dal Comune di Rho.

Urina davanti a tutti e poi insegue una ragazza mostrandole i genitali: denunciato

Lo scorso pomeriggio una donna in difficoltà ha chiamato i 112. La donna ha riferito di essere seguita da un uomo con i pantaloni abbassati mente si trovava sui binari della Stazione F.S. “Rho-Fiera”.

La polizia, giunta sul posto, non è però riuscita a rintracciare le persone indicate e quindi ha chiesto informazioni ai presenti. Questi hanno riferito di aver notato un uomo urinare contro un cartello della banchina, per poi iniziare a molestare una giovane ragazza, esibendo i genitali, seguendola e chiedendole insistentemente dei soldi in donazione. Dopo la chiamata al numero di emergenza, la ragazza è velocemente scappata.

Recuperate le descrizioni, i poliziotti hanno iniziato a cercare l’uomo e lo hanno rintracciato dell’uomo lo hanno rintracciato su Piazzale Porta Est all’ingresso Metropolitana “Rho-Fiera”. Identificato come D.M. milanese classe ’74, la polizia ha appurato che aveva numerosi precedenti: anni prima era già stato denunciato perché responsabile di molestie nei confronti di una ragazza sempre nei pressi di una stazione.

L’uomo è stato quindi denunciato per atti osceni in luogo pubblico e nei suoi confronti è stato avviato il procedimento del Foglio di via obbligatorio dal Comune di Rho.