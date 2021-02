Il suo corpo è stato trovato senza vita all’interno del parco comunale Arcadia. Una tragedia dai contorni tutti da definire quella che ha colpito un uomo di 51 anni le cui generalità non sono ancora state rese note.

Uomo trovato senza vita nel parco

Il cadavere è stato rinvenuto nel parco comunale di Bareggio, nella giornata di domenica 7 febbraio. Inutile l’allarme, per l’uomo non c’era nulla da fare. Secondo i Carabinieri, intervenuti sulla scena del ritrovamento, la pista più accreditata è quella del gesto estremo. Si indaga sulle possibili motivazioni e non si esclude nessuna possibilità.

I soccorsi

L’allarme è scattato poco prima delle 16, sul posto, in via Matteotti, ambulanza, automedica, Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Suicidi in aumento

Mentre le forze dell’ordine tentano di fare chiarezza sull’accaduto, non si può non porre nuovamente l’accento sull’aumento di suicidi o tentativi autolesivi. Un’escalation, probabilmente legata anche alle conseguenze socio-economiche e psicologiche del lockdown che riguarda anche i minori.