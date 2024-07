Uomo trovato senza vita a fianco alla sua auto in fiamme

Un uomo senza vita è stato trovata stamattina intorno alle quattro in via Cavour a Cornaredo Sul posto i Carabinieri della locale Stazione e gli uomini della scientifica.

L'allarme intorno alle 4 di stamattina

L'allarme è scattato intorno alle 4 di questa mattina, domenica, quando i vigili del fuoco sono stati allertati per un'auto in fiamme in via Cavour. Una volta sul posto i pompieri hanno notato che a fianco all'auto vincolato con una catena tra l’auto ed un palo segnaletico c'era un uomo senza vita

La vittima è un uomo di 67 anni Nitu Constantin

I vigili del fuoco hanno immediatamente avvisato i Carabinieri della Compagnia di Corsico che in pochi minuti sono arrivati sul posto. L'uomo trovato senza vita è un rumeno di 67 anni Nitu Constantin. L’ipotesi seguita è quella del gesto volontario, ma i Carabinieri stanno indagando senza escludere alcuna pista.