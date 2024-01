Uomo trovato morto nella sua casa

Trovato morto nella sua abitazione: dramma a Cerro Maggiore.

Trovato morto in casa

Dramma a Cerro Maggiore: un uomo di 71 anni è stato infatti trovato morto nella sua abitazione. E' quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 19 gennaio 2024, in via Micca. A lanciare l'allarme è stato un vicino di casa che non vedeva l'uomo da un paio di giorni: suonava il citofono e il campanello ma nessuna notizia poi, trovando la porta aperta, è entrato in casa trovandolo esanime.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono intervenuti l'ambulanza del 118 e l'automedica dell'ospedale, insieme ai Vigili del fuoco e ad una pattuglia dei Carabinieri di Cerro Maggiore. L'uomo, morto per cause naturali (molto probabile un arresto cardiaco) era deceduto si pensa da un giorno.