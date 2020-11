Uomo trovato morto nella sua casa FOTO

Uomo trovato morto nella sua casa: il dramma è successo a Sant’Ilario, frazione di Nerviano. Aveva 87 anni.

Uomo trovato morto nella sua casa

E’ stato trovato senza vita nella sua abitazione. Il dramma è accaduto questa sera a sant’Ilario, frazione di Nerviano. Si è trattato di un uomo di 87 anni, per lui è stato vano ogni tentativo di soccorso. Erano circa le 20 di questa sera, mercoledì 25 novembre 2020, quando è partita la richiesta di aiuto. L’anziano si trovava in casa, in via Garibaldi, via che porta verso il centro della frazione. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 insieme all’automedica dell’ospedale, con loro anche i Carabinieri della stazione di Nerviano e i Vigili del Fuoco di Rho. Una volta riusciti a entrare in casa, hanno trovato l’uomo, purtroppo senza vita.

Ora sono in corso gli accertamenti per appurare se si tratta di morte naturale o di un gesto volontario.

