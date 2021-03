Uomo trovato morto nella sua abitazione: è successo a Parabiago.

Da qualche giorno non si avevano più sue notizie, così un suo amico ha lanciato l’allarme. L’uomo, 65 anni, viveva solo nel suo appartamento in una palazzina di via Felice Gajo a Parabiago. Oggi, intorno alle 18, la chiamata al 112.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Legnano, con loro anche l’ambulanza del Cvps Arluno e i Carabinieri della Compagnia di Legnano. I pompieri sono entrati in casa, al piano terra, forzando una finestra, trovando il corpo dell’uomo riverso a terra privo di vita.