Uomo trovato morto in un box

Uomo senza vita in un box a Rescaldina.

Trovato morto nel box

La tragedia è avvenuta questa notte: un uomo è stato rinvenuto senza vita all'interno di un box. Erano circa le 2.30 quando le sirene dei soccorritori e delle Forze dell'Ordine sono arrivate in via Landosco dopo aver ricevuto una richiesta di intervento.

I soccorsi

Sul posto si sono viste in azione l'ambulanza della Croce Rossa e l'automedica dell'ospedale, insieme a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. Per l'uomo, 51 anni, purtroppo non c'era più nulla da fare. Dalle prima informazioni si tratterebbe di un gesto volontario.