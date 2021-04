Uomo trovato morto nella sua abitazione: è successo a Magnago.

Uomo trovato morto nella sua abitazione

Non rispondeva alle chiamate nè al citofono. Così i vicini di casa hanno iniziato a preoccuparsi. E hanno lanciato l’allarme per quell’uomo che viveva in un appartamento di via Cantone. Era il pomeriggio di ieri, giovedì 8 aprile 2021.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno, insieme all’ambulanza del 118 e alle Forze dell’Ordine. Si è così riusciti a entrare in casa, trovando l’uomo senza vita. La morte è stata per cause naturali.