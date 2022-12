Uomo trovato a terra in strada: è in gravi condizioni

Un uomo è stato soccorso in codice rosso a Rho dopo essere stato trovato a terra in via Cardinal Ferrari.

Uomo trovato a terra in gravi condizioni

E' stato soccorso in codice rosso l'uomo che, intorno alle 14.30 di oggi 22 dicembre, è caduto in strada dalla propria abitazione. Sul posto è arrivata un'ambulanza e l'automedica: l'uomo sarebbe caduto dalla propria abitazione di via Cardinal Ferrari, nei pressi del centro di Rho, a pochi passi da una pizzeria. Secondo le prime informazioni risulterebbe cosciente.

La strada è stata chiusa al traffico e gli automobilisti vengono invitati a percorrere strade alternative.

Il luogo dove sono intervenute le ambulanze: