Uomo nel canale industriale, ricerche in corso

Una persona è finita nel canale industriale, ricerche in corso tra Turbigo e Nosate.

Canale industriale, ricerche in corso

Le ricerche sono in corso. Dalle 9.15 della mattina di oggi, lunedì 27 giugno 2022, pompieri, Carabinieri e soccorritori stanno cercando di rintracciare un uomo caduto, per cause da accertare, nel canale industriale tra Turbigo e Nosate. Alcuni passanti avevano notato una persona in acqua, dando così l'allarme.

Le ricerche

Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco volontari di Inveruno con due mezzi, i pompieri di Busto Arsizio due, i sommozzatori da Milano, l'Elicottero Drago dei Vigili del fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Legnano, la Polizia locale e l'ambulanza della Croce azzurra di Buscate e l'automedica dell'ospedale.§

