Uomo investito finisce in ospedale

Un uomo di 55 anni è stato investito nella serata di ieri, venerdì 2 aprile, lungo la ex statale 11 in territorio di Magenta. Erano le 20.42 quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono state inviate, in codice giallo, un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta e l’automedica. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato portato all’ospedale San Carlo di Milano. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso per i rilievi.

Infortunio sul lavoro a Pogliano

In via Garibaldi 29/A, alle 7.20 di oggi, sabato 3 aprile, è intervenuta un’ambulanza di Rhosoccorso per l’incidente occorso a un 63enne. L’uomo è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Garbagnate.