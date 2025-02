Uomo investito da un treno alla stazione di Bollate Nord

Sono ancora in corso le operazioni di accertamento da parte degli agenti della Polizia Ferroviaria e dei Carabinieri della Compagnia di Rho per capire l'esatta dinamica di quando avvenuto nella tarda serata di ieri alla stazione ferroviaria di Bollate Nord.

L'uomo è finito sotto il treno che da Malpensa era diretto alla stazione di Milano Cadorna

Erano da poco passate le 21.30 quando è stato lanciato l'allarme al 112 che ha visto arrivare alla stazione bollatese di via Vittorio Veneto un'ambulanza della Sos di Novate, una automedica, e i Carabinieri della Compagnia rhodense e i vigili del fuoco di Garbagnate Milanese. Un uomo giovane, la cui età però non è ancora stata resa nota, è deceduto dopo essere finito sotto un Malpensa Express partito dall’aeroporto e diretto alla stazione di Milano Cadorna.

L'incidente si è verificato al binario Due

L'incidente si è verificato al binario Due. Nonostante gli immediati soccorsi per l'uomo non c'è stato nulla da fare. A causa dell'incidente la linea ferroviaria è rimasta bloccata per diverse ore e solamente nelle prime ore di stamattina i treni hanno ricominciato a viaggiare.