Uomo folgorato, paura a Buscate

Uomo folgorato in via Marconi. Un uomo ha subìto una forte scarica elettrica ma sta bene. Sul posto ambulanza, Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Uomo folgorato, tanta paura

I contorni della vicenda sono ancora da chiarire con esattezza. Sta di fatto che un 35enne se l’è vista davvero brutta questo pomeriggio. Erano infatti circa le 13.20 di oggi, venerdì 27 marzo 2020, quando un 35enne si trovava in un esercizio pubblico di via Marconi. A un certo punto, mentre stava svolgendo dei lavori elettrici, ha preso una fortissima scossa. Pochi istanti dopo l’allarme era già stato lanciato. Per questo, in codice giallo, sono arrivati sul posto l’ambulanza e l’automedica insieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco.

Per fortuna le condizioni di salute del giovane erano buone e per lui non è stato necessario il trasporto in ospedale.

