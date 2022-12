Uomo di 75 anni trovato morto in un Motel

Un uomo di 75 anni è stato trovato senza vita in un motel a Terrazzano frazione di Rho, oggi 21 dicembre, intorno alle 9.30. Il decesso è avvenuto per cause naturali.

Uomo di 75 anni trovato morto

Il luogo dove è stato trovato il 75enne