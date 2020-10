Un uomo di 74 anni è stato portato in ospedale dopo essere stato trovato a terra in strada a Legnano, in via Cadorna.

Uomo di 74 anni in gravi condizioni

Sul posto è stata inviata un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca, allertata in codice rosso. Le condizioni dell’anziano si sono poi rivelate meno gravi del previsto e l’ambulanza l’ha portato in ospedale in codice giallo.

