Questa mattina, giovedì 28 marzo 2024, ritrovato il corpo di un uomo senza vita di 67 anni alla Cascina Molinazzo di Ozzero. Si indaga sulle cause.

Uomo di 67 anni trovato morto in cascina

L’allarme è scattato alle 10.47, quando sul posto sono stati inviati i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, i vigili del fuoco del distaccamento di Abbiategrasso, in azione di supporto, e i soccorritori del 118.

Giunti sul posto, i soccorritori, non hanno potuto far altro che confermare il decesso dell’uomo. Sulle cause della morte, saranno gli uomini dell’arma giunti immediatamente sul posto dopo l’allarme, a fare tutti i rilievi del caso. Si potrebbe trattare di un malore.

La cascina si trova in una zona di campagna, lungo la statale 494 che collega Abbiategrasso a Vigevano