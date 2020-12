Uomo di 50 anni trovato morto nella sua abitazione di Buscate. Sul posto la Croce Azzurra di Buscate, Vigili del Fuoco e Carabinieri.

E’ stato trovato senza vita all’interno della sua casa, in via Dante a Buscate. L’uomo, 50 anni, originario del Marocco, era morto probabilmente da due giorni. Di lui non si avevano notizie, non rispondeva al telefono. Così è subito scattata la richiesta di aiuto. Sul posto, nel pomeriggio di lunedì 7 dicembre 2020, è arrivata l’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate, insieme ai Vigili del Fuoco di Legnano e ai Carabinieri della Compagnia di Legnano. Il 50enne, che viveva solo, è stato trovato riverso a terra. Il decesso pare sia dovuto molto probabilmente a cause naturali, è stata disposta l’autopsia.

