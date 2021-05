Uomo cade nel tombino, stava pulendo la fogna

Pulisce la fogna ma cade nel tombino: operaio incastrato, sul posto arrivano i pompieri. E’ accaduto a Rho.

Stava lavorando quando è caduto

Brutta avventura per un operaio di 52 anni nella tarda mattinata di oggi, sabato 22 maggio, a Rho, in via San Martino. Quest’ultimo stava pulendo la fogna in una casa privata quando, le cause sono ancora in corso d’accertamento da parte degli agenti del commissariato di Rho-Pero, è caduto nel tombino.

Uomo ancora incastrato

In questo momento l’operaio si trova ancora all’interno della fogna ed è soccorso dai vigili del fuoco di Rho e dal personale del 118 con ambulanza ed elisoccorso.