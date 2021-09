Un uomo di 55 anni è caduto rovinosamente dalla propria bicicletta mentre stava percorrendo la Provinciale 203 in territorio di Gaggiano

Uomo cade dalla bici: elisoccorso a Gaggiano

Un uomo di 55 anni è caduto rovinosamente dalla propria bicicletta mentre stava percorrendo la Provinciale 203 in territorio di Gaggiano. I fatti si sono svolti poco dopo le 13.15 di oggi, venerdì 24 settembre. Inizialmente preoccupanti le sue condizioni: sul posto oltre all'ambulanza della Croce Bianca di Binasco è stato inviato anche l'elisoccorso. E' stato portato all'ospedale Niguarda in codice giallo: non è quindi considerato in pericolo di vita