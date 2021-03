Follia ad Albairate, dove un uomo armato di mazza si è accanito contro decine di vetture parcheggiate in diversi punti di Albairate, dalla stazione ferroviaria al paese (foto: via facebook)

Uomo armato di mazza distrugge decine di auto ad Albairate

Follia ad Albairate, dove un uomo armato di mazza si è accanito contro decine di vetture parcheggiate in diversi punti di Albairate. Le prime segnalazioni sono giunte nel pomeriggio di ieri dal parcheggio sul retro della stazione ferroviaria, dove diversi cittadini hanno trovato vetri e parabrezza sfondati. In serata, ulteriori episodi si sono registrati in diversi altri punti del paese, da via Santa Maria a via Cadorna e via Monsignor Pedretti. Mobilitati nella caccia all’uomo anche Polizia locale e carabinieri.