Uno studente del Bachelet crea le valvole per i respiratori con la stampante 3D

Gabriele si è messo al lavoro per dare aiuto in questa situazione di emergenza creando le valvole per i respiratori

Abbiategrasso, uno studente crea le valvole per i respiratori

L’Iis Bachelet di Abbiategrasso coltiva giovani talenti. È il caso di Gabriele Tripodi, studente 17enne della 4B del liceo abbiatense, che in questo momento di emergenza sanitaria si è messo in gioco in prima persona sfruttando le sue abilità e competenze con l’utilizzo della stampante 3D. Uno strumento moderno che il giovane studente ha imparato ad usare proprio frequentando l’Istituto Bachelet, diretto dal dirigente Andrea Boselli, sotto la guida del professor Nicola Ghiaroni e della professoressa Alexia Scimè.

