Unità Spinale, fumata grigia per l’ospedale di Passirana

Il nosocomio di Passirana potrebbe essere inserito tra le future unità spinali da potenziare

La proposta di Altitonante e Borghetti per Passirana

Il Consiglio regionale ha approvato lunedì una mozione presentata dal consigliere regionale Usuelli (+Europa Radicali), e sottoscritta dal vice presidente del consiglio regionale il rhodense Carlo Borghetti. La mozione sollecita Regione Lombardia a rinforzare le Unità Spinali esistenti, come Niguarda e Sondalo attraverso la formazione di una rete che colleghi i centri di riferimento per il trattamento acuto dei pazienti, con presidi periferici più dedicati alla presa in carico dei pazienti cronici mielolesi. Durante la seduta il consigliere di Forza Italia Fabio Altitonante ha presentato una integrazione alla mozione per inserire tra i futuri spoke anche l’ospedale di Passirana di Rho. «Ho ritenuto di sottoscrivere anch’io l’emendamento, e di sostenerlo, nell’ottica di chiedere alla Regione di dare una mano alla ASST Rhodense a sviluppare sempre più il servizio per i pazienti mielolesi – afferma Carlo Borghetti – Sarebbe davvero un gran colpo per i pazienti mielolesi cronici, e per il nostro territorio, poter disporre di una rete hub and spoke per la presa in carico di questi pazienti incardinata tra le ASST Rhodense e quella di Niguarda!»

