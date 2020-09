Un’associazione benefica in ricordo della 23enne Alessia

Un’associazione benefica in ricordo della giovane Alessa Stefanoni e per tendere una mano agli ospedali.

Un’associazione per Alessia

“Le sfumature di Alessia”, un’associazione benefica nata dall’ultimo desiderio di una giovane dairaghese. Alessia Stefanoni, 23enne di Dairago venuta a mancare il 21 maggio a causa della leucemia, voleva aiutare in tutti i modi il reparto che si è preso cura di lei fino alla fine e aveva chiesto a sua madre, Sabrina Ceriotti, di esaudire il suo ultimo desiderio. “Alessia era bionda, era prorompente, era sempre in movimento, per questo amava viaggiare – si legge nella descrizione dell’associazione – Alessia aveva un gatto, una mamma che adorava, una vita piena e amici con i quali festeggiarla. Alessia era una make-up artist, un lavoro nato da una passione. Alessia aveva una risata coinvolgente e, diciamolo, aveva anche quell’arroganza tipica dei 23 anni. Quello che non sapeva è che aveva anche una leucemia mieloide acuta che ha fermato la sua esuberanza a 23 anni. Dal suo desiderio di raccogliere fondi per il reparto di ematologia dell’ospedale San Matteo di Pavia, destinati a dare maggior confort ai degenti e al personale di servizio, nasce ‘Le sfumature di Alessia – associazione benefica’. Aiutateci a non spegnere la sua memoria. Potete fare un versamento presso la banca BCC di Busto Garolfo (MI) – C/c intestato a: Le sfumature di Alessia- IBAN IT42T0840432690000000028897”.

(Nella foto di copertina Alessia Stefanoni con la mamma Sabrina Ceriotti)

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE