Un'aggressione in piazza e due malori SIRENE DI NOTTE

Diversi gli interventi che hanno visto all'opera i sanitari nella notte tra ieri, venerdì 9 luglio, ed oggi, sabato 10.

Evento violento ad Abbiategrasso

Attimi di paura, per esempio, quelli vissuti ad Abbiategrasso, in piazza Castello, quando era da poco trascorsa la mezzanotte. Un uomo di 60 anni è stato infatti soccorso dalla Croce Azzurra di Abbiategrasso a seguito di una rissa. Una rissa in centro che ha quindi portato i sanitari a trasportare il 60enne all'ospedale di Magenta per ricevere tutte le cure necessarie.

Due lievi malori: coinvolte donne

Sempre in nottata un paio sono stati i malori accusati, in entrambe le circostanze, da donne. A Legnano, in corso Magenta, una donna di 72 è stata soccorsa dalla Croce rossa di Legnano per poi essere trasportata in ospedale, a Castellanza, mezz'ora dopo l'intervento. Cambiando zona, al nosocomio di Garbagnate Milanese intorno alla mezzanotte è giunta una giovane di 31 anni, che si era sentita male in piazza Borroni, nei pressi di Villa Litta.