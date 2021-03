Una vita per il prossimo: addio a Marita

È venuta a mancare all’età di 61 anni Maria Rita Zanellato, conosciuta da tutti a Busto Garolfo come Marita.

Busto Garolfo dice addio a Marita

Marita, collaboratrice dell’oratorio, ha sempre lavorato per aiutare il prossimo all’interno della Parrocchia di Busto Garolfo e della comunità in generale. A contatto con i giovani, collaborava gestendo il bar dell’oratorio, ma anche lavorando come volontaria alle feste e in occasione del campeggio estivo.

In molti piangono la sua improvvisa scomparsa – avvenuta mercoledì 24 febbraio 2021, intorno alle 23 – e la ricordano con un sorriso.

“Mancherà a tutti noi”

“Tutti sono molto dispiaciuti, fino alle lacrime, per quello che è successo – ha spiegato infatti don Emanuele Tempesta – Ha lasciato un segno. Mancherà perché era come una calamita: aveva un carattere veramente espansivo e generoso”.