Una targa nel parco per ricordare il dottor Alberto Santoro

Una targa nel parco di via Santorre di Santarosa per ricordare il dottor Alberto Santoro.

“La città di Rho metterà una targa nel parco di via Santorre di Santarosa per ricordare il dottor Alberto Santoro e sempre nello stesso parco realizzerà un monumento dedicato a tutte le persone decedute per il Coronavirus”. Lo ha deciso all’unanimità il consiglio comunale di Rho nella seduta che si è svolta ieri sera, giovedì 14 maggio. Un parco quello di via Santorre situato a pochi metri dal l’ambulatorio dello stimato medico Rhodense. Un parco dove nel tempo libero il dottore portava a spasso i suoi amati cani.

