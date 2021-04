Gli ospiti del Golgi di Abbiategrasso potranno nuovamente sentire vicini i propri familiari: giovedì l’inaugurazione della “Stanza degli abbracci”

Una “Stanza degli abbracci” al Golgi di Abbiategrasso

Una “Stanza degli abbracci” per consentire agli ospiti del Golgi-Redaelli di Abbiategrasso di incontrare in piena sicurezza i loro famigliari: gli spazi saranno inaugurati ufficialmente alle 15 di giovedì 15 aprile. Si tratta di strutture allestite ad hoc all’interno delle quali può avvenire un incontro ravvicinato grazie alla presenza di una separazione plastificata ma dotata di allocamenti dove inserire le braccia. E’ il passaggio finale del progetto “Abbracciarsi ancora” e della relativa campagna di raccolta fondi “Non lasciamoli soli” promossa da Fondazione Italia per il Dono cui l’Asp “Golgi-Redaelli”, che ha strutture anche a Milano e Vimodrone, ha aderito lo scorso marzo. La stanza milanese sarà inaugurata martedì, due giorni dopo sarà la volta di quella abbiatense.