Una santa Messa per tutti i deceduti durante l’emergenza Coronavirus: la proposta del sindaco Daniela Rossi, la celebrazione si svolgerà giovedì 11 giugno 2020 nella chiesa parrocchiale.

Una celebrazione particolare. Per ricordare tutti i defunti sanvittorese venuti a mancare durante questa emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. “Questa Amministrazione comunale si è fatta promotrice di una richiesta al nostro parroco don Giuseppe Pediglieri ossia la celebrazione di una santa Messa di suffragio per i nostri concittadini deceduti in questi mesi, defunti che non sono stati accompagnati nel loro ultimo cammino da alcun rito, certamente di profondo rispetto e di consolazione dei familiari – afferma il sindaco Daniela Rossi – La santa Messa sarà celebrata in occasione della festività del Corpus Domini, giovedì 11 giugno 2020, alle 18 in chiesa parrocchiale. Sarò presente con la Giunta, i capigruppo di minoranza e il gonfalone del nostro Comune in rappresentanza di tutto il Consiglio comunale. In ottemperanza alle disposizioni emanate per il contenimento del contagio da Coronavirus che limita a 136 persone l’affluenza alla nostra chiesa, potranno partecipare alla funzione tre familiari per ogni defunto”.

I contagi in paese

Il primo cittadino aggiorna anche sulla situazione contagi: “L’ultimo bollettino ricevuto da Ats segnala una sensibile riduzione dei cittadini interessati dal Covid-19, che risultano essere a oggi ‘solo’ 14” dichiara Rossi.

