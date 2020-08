Una persona positiva anche ad Arese

Anche ad Arese torna il Coronavirus: una persona risulta infatti a essere positiva, secondo le comunicazioni d Ats al Comune della giornata di oggi, giovedì 20 agosto 2020.

Ad Arese una persona di nuovo positiva

Dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Michela Palestra hanno comunicato che un ragazzo è risultato essere positivo al Covid-19. Di seguito riportiamo i dati registrati fino a oggi da Ats.

– casi totali:189

– decessi: 40

– guariti: 148

– ricoverati: 1

– persone in quarantena, cioè con limitazioni allo spostamento: 2, che comprende sia casi accertati sia persone che sono state a contatto con casi accertati e quindi sono sottoposte preventivamente a “isolamento precauzionale” per contatto con persone positive.

Inoltre annunciano: “Si registra la positività di una persona residente che ha meno di 20 anni e a cui auguriamo una pronta guarigione”.

L’appello del Comune

“Ribadiamo l’importanza del distanziamento fisico e delle precauzioni previste, che sono diverse nelle varie regioni ed è importante sottolinearlo soprattutto ora che molte famiglie sono in vacanza o stanno per partire – hanno annunciato dall’Amministrazione guidata da Michela Palestra – Continuiamo a comportarci in modo intelligente e responsabile. Si sottolinea che la nuova normativa prevede l’obbligo di indossare la mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, dalle ore 18 alle ore 6, nei luoghi all’aperto a rischio assembramento. È confermato l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. In generale, la mascherina va sempre portata con sé e deve essere indossata quando non è possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare”.

Tamponi per chi torna da Croazia, Grecia, Malta e Spagna

Poi il primo cittadino ha continuato: “Inoltre, in base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020 e all’Ordinanza n. 597 di Regione Lombardia del 15 agosto, a partire dal 13 agosto, al rientro in Italia da Croazia, Grecia, Malta o Spagna (e per tutti coloro che hanno soggiornato in questi Stati nei 14 giorni precedenti) è obbligatorio comunicare (attraverso segnalazione) alla Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di riferimento per il territorio il proprio arrivo e avviare le procedure per sottoporsi al tampone naso-faringeo per la ricerca di Sars-CoV-2. Per ogni dubbio, la Polizia Locale resta disponibile per informazioni al n. 02 93527450. I cittadini aresini in difficoltà per spesa e farmaci a causa dell’emergenza sanitaria potranno contattare il 379 1909759, gestito direttamente dai Servizi sociali da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Le varie esigenze saranno sempre gestite grazie al prezioso supporto della Misericordia Arese”.

