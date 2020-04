Una Pasqua insieme ai commercianti… ma senza uscire di casa: ecco l’iniziativa del Comune di Castano.

Una Pasqua insieme ai commercianti: l’iniziativa

Per dare un aiuto ai commercianti castanesi e per passare comunque una giornata piacevole e “coccolati” dalle specialità locali e dalle proposte dei negozi che propongono il cibo d’asporto. “Al fine di rendere più dolce la Pasqua in questo momento così difficile, è nostra volontà pubblicizzare le attività per le quali il DPCM 11/3/2020 e le ordinanze regionali consentono la commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande e la loro consegna a domicilio” ha spiegato il sindaco Giuseppe Pignatiello.

Dove inviare la propria adesione

Poi ha continuato il primo cittadino: “Chiunque rientra in queste casistiche, può inviare una mail all’indirizzo commercio@comune.castanoprimo.mi.it in cui si precisa: nome dell’attività – telefono o cellulare per essere contattati – messaggio con il prodotto pasquale che si promuovere e consegnare a domicilio”.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE