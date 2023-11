Una nuova sede per Rho Soccorso. Dopo tante parole e promesse sembra essere arrivata a una soluzione la telenovela per la «costruzione» di una nuova casa per i volontari delle tute arancioni di Rho.

La Giunta Orlandi ha deliberato lo studio di fattibilità per la nuova sede

Questo quanto si legge nella determina 1217 del 30 ottobre, delibera arrivata dopo anni in cui si è sempre parlato, senza mai fare nulla, di una nuova sede per il gruppo presieduto da Fabrizio Pregliasco.

Volontari che ormai da decenni «occupano» la sede dell’ex acquedotto di via Legnano. Una sede «non idonea» in quanto su più piani, una conformazione poco opportuna per le attività del gruppo che si occupa di intervenire in caso di emergenza-urgenza su eventi come malori, incidenti stradali.

La nuova sede nell'ex supermercato di via Labriola-Moro

Con la determina 1217 del 30 ottobre la Giunta presieduta dal sindaco Andrea Orlandi ha deliberato lo studio di un progetto che vedrebbe l’Amministrazione comunale realizzare la sede di Rho Soccorso all’interno dell’ex supermercato situato tra via Labriola e via Aldo Moro. Uno stabile che la Giunta Orlandi dovrebbe acquistare in quanto non di proprietà del Comune. Un acquisto che verrebbe fatto grazie a 150mila euro di fondi regionali assegnati a Rho per la realizzazione della nuova sede dell’associazione il 12 aprile dopo una proposta fatta. La sede da ristrutturare garantirebbe, vista la grandezza, anche la realizzazione di una sala dove effettuare i corsi per i nuovi volontari, una zona dove posizionare le camere per i volontari che effettuano il turno di notte, una zona riservata agli uffici e ovviamente una zona operativa dove posizionare il centralino e la centrale operativa dell’associazione.

Una sede ottimale anche per il posteggio che potrà accogliere le ambulanze

Una sede ottimale anche per il posteggio esterno dove poter lasciare le ambulanze e le autovetture dell’associazione rhodense. «Non solo, lo spostamento della sede di Rho Soccorso nell’ex supermercato situato tra via Labriola e via Aldo Moro permetterebbe anche un processo di rigenerazione urbana del quartiere affiancando alle attività commerciali originariamente previste, anche attività sociali già presenti sul territorio con considerevoli benefici per tutto il quartiere circostante», si legge nella determina 1217 del 30 ottobre.

Scartata l'ipotesi di realizzare la sede nell'area verde tra Carabinieri e Vigili del Fuoco

Prima di acquistare l’immobile, la Giunta ha deliberato di affidare l’incarico allo studio di Massimo Cartone per verificare se la struttura è davvero idonea alla realizzazione della sede.

In passato si era ipotizzato che la nuova casa di Rho Soccorso si sarebbe dovuta realizzare nello spazio tra la caserma dei Carabinieri e quella dei Vigili del Fuoco, ma l’ipotesi sembra essere ormai definitivamente scartata a causa dei costi elevati di realizzazione.